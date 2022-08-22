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Прогноз космической погоды: будут ли магнитные бури 22 августа?

Прогноз космической погоды: будут ли магнитные бури 22 августа?

С 17 августа Земля переживала многодневный геомагнитный шторм. Это самые продолжительные возмущения магнитного поля Земли в августе. И сегодня, в понедельник 22 августа, последний этой магнитной бури.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня будут наблюдаться отдельные возмущенные периоды.

Это подтверждают и данные специалистов Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США. Они отмечают, что в понедельник, 22 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря, и поэтому метеозависимым и пожилым людям, особенно с гипертонией и болезнями сердца и сосудов, следует быть осторожными.

По прогнозам, до конца августа еще возможны слабые магнитные бури – одну из них прогнозируют ориентировочно на 29 августа.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, также могут обостриться хронические заболевания.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм:

  • проверить есть ли в домашней аптечке все необходимые препараты на случай обострения хронических болезней;
  • соблюдать правила здорового образа жизни: правильно питаться, много гулять пешком, двигаться;
  • полноценно отдыхать и спать;
  • пить больше обычной негазированной воды (особенно актуально летом), травяного чая. А вот от кофе и особенно алкоголя на период магнитных бурь лучше отказаться;
  • избегать стрессов (конечно, насколько это вообще возможно в условиях войны).
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Редакция ПРОФИЛЬ

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