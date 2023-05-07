Прогноз космической погоды: будут ли болеть головы 7 мая?

Сегодня, в воскресенье, 7 мая 2023 года, на Земле возможен геомагнитный шторм. Так что метеозависимым людям, а также тем, у кого имеются хронические заболевания. Следует быть к этому готовыми и держать под рукой нужные лекарства.

Как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.

Как влияют на нас магнитные бури

В целом, согласно прогнозам, в мае 2023 года Землю нас ждут несколько магнитных бурь как средней мощности, так и достаточно сильных. Так, в период с 11 по 17 мая ожидается мощная магнитная буря, которую может почувствовать каждый человек.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия многих людей. Особенно внимательными к своему здоровью в эти дни следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Большинство людей в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

Что поможет защититься от магнитных бурь

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки – они могут помочь легче пережить магнитные колебания.

Для людей с расстройствами сна и проблемами с сердцем рекомендуют сбор из плодов боярышника, шиповника, листьев мяты, крапивы и ромашки. Все компоненты стоит смешать в равных пропорциях и заваривать как чай.

Для метеозависимых рекомендуют сделать настойку из измельченного сухого чистотела и ложки календулы. Травы надо залить водкой и дать настояться 6 недель. После этого ее надо принимать два раза в день по десять капель, запивая водой, при ухудшении самочувствия из-за смены погоды.