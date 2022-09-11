Прогноз космической погоды: будет ли «магнитным» воскресенье 11 сентября?

Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди. Каким же будет сегодняшнее воскресенье, 11 сентября?

По данным специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, 11 сентября 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается, тем не менее, возможны отдельные возмущенные периоды.

По прогнозам, самая длительная магнитная буря этого месяца ожидается 13-16 сентября. В то же время эта буря будет средней интенсивности, ее пик придется на 13 и 16 сентября.

Незначительная магнитные колебания также возможны 22 сентября, а вот 26 сентября, как ожидается, геомагнитный шторм будет достаточно мощным.

При этом следует помнить, что Солнце непостоянно, и поэтому прогноз его активности может измениться.

Однако людям с хроническими заболеваниями будет нелишним заранее позаботиться о наличии в аптечке необходимых медикаментов.

Чтобы пережить магнитные бури без неприятных последствий, необходимо незадолго до ее начала и во время нее соблюдать правила здорового образа жизни – нормально высыпаться, полноценно питаться, не злоупотреблять алкоголем и энергетиками, чаще бывать на свежем воздухе, избегать физических и эмоциональных нагрузок.

А еще лучше – придерживаться этих правил не только во время магнитных бурь.