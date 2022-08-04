Прогноз космической погоды: будет ли магнитная буря 4 августа

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в четверг, 4 августа 2022 года, возможна слабая магнитная буря, которая продлится до 5 августа.

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также отмечают, что сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны «периоды штормовой космической погоды».

Напомним, август этого года обещает быть достаточно богатым на магнитные бури. По прогнозам, нестабильные условия солнечной погоды возможны 6, 11-12 и 20 августа.

Еще одна буря ожидается 17 августа и возможны магнитные колебания 18-19 августа.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои и, кроме того, способны оказывать негативное влияние на здоровье людей, особенно метеозависимых и имеющих хронические заболевания.

Чтобы избежать негативных последствий от магнитной бури, врачи советуют за несколько дней и во время нее соблюдать такие правила здорового образа жизни:

исключить из рациона алкоголь, уменьшить употребление кофе;

отказаться от острого, соленого, кислого, отдавая предпочтение овощам, отварной, тушеной или запеченной пище;

много гулять на свежем воздухе, но избегать физических перегрузок;

принимать теплые ванны с солью;

соблюдать режим сна и полноценного отдыха;

избегать стресса (насколько это возможно в нынешних условиях).