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Прогноз космической погоды: будет ли магнитная буря 4 августа

Прогноз космической погоды: будет ли магнитная буря 4 августа

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в четверг, 4 августа 2022 года, возможна слабая магнитная буря, которая продлится до 5 августа.

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также отмечают, что сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны «периоды штормовой космической погоды».

Напомним, август этого года обещает быть достаточно богатым на магнитные бури. По прогнозам, нестабильные условия солнечной погоды возможны 6, 11-12 и 20 августа.

Еще одна буря ожидается 17 августа и возможны магнитные колебания 18-19 августа.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои и, кроме того, способны оказывать негативное влияние на здоровье людей, особенно метеозависимых и имеющих хронические заболевания.

Чтобы избежать негативных последствий от магнитной бури, врачи советуют за несколько дней и во время нее соблюдать такие правила здорового образа жизни:

  • исключить из рациона алкоголь, уменьшить употребление кофе;
  • отказаться от острого, соленого, кислого, отдавая предпочтение овощам, отварной, тушеной или запеченной пище;
  • много гулять на свежем воздухе, но избегать физических перегрузок;
  • принимать теплые ванны с солью;
  • соблюдать режим сна и полноценного отдыха;
  • избегать стресса (насколько это возможно в нынешних условиях).
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Редакция ПРОФИЛЬ

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