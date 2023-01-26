Новости Одессы и Одесской области

Прогноз космической погоды: будет ли магнитная буря 26 января?

Прогноз космической погоды: будет ли магнитная буря 26 января?

Сегодня, в четверг, 26 января 2023 года, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

А по данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, существенных магнитных бурь в этот день не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Отметим, что в январе 2023 года геомагнитная активность не будет значительной, а значит не должна вызвать серьезное ухудшение самочувствия. Однако на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они могут вызвать лишь подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить