Прогноз космической погоды: будет ли магнитная буря 26 января?

Сегодня, в четверг, 26 января 2023 года, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

А по данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, существенных магнитных бурь в этот день не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Отметим, что в январе 2023 года геомагнитная активность не будет значительной, а значит не должна вызвать серьезное ухудшение самочувствия. Однако на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они могут вызвать лишь подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая.