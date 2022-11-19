Прогноз космической погоды: будет ли магнитная буря 19 ноября?

Сегодняшняя суббота, 19 ноября 2022 года, обещает быть неспокойной в геомагнитном плане: специалисты по космической погоде прогнозируют на этот день небольшую магнитгную бурю. По крайней мере, таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – сказано в сообщении.

Напомним, во второй половине ноября нас ждет еще несколько неспокойных дней. А самая мощная магнитная буря может накрыть Землю 29 ноября.

Наиболее уязвимы к магнитным бурям меточувствительные люди, те, у кого имеются хронические болезни, а также люди с повышенным артериальным давлением и проблемами с сердцем.

Чаще всего в этот период проявляются такие симптомы:

мигрень и бессонница;

учащенное сердцебиение;

подавленное настроение;

перепады давления;

апатия и тревога;

обострение хронических заболеваний.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.

Необходимо пить много воды либо травяного чая. Легче пережить магнитные колебания также могут помочь настойки из пустырника, валерьяны, шалфея.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует приобрести препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.