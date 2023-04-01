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Прогноз космической погоды: апрель начнется с магнитной бури

Прогноз космической погоды: апрель начнется с магнитной бури

По данным управления океанических и атмосферных исследований США, апрель 2023 года будет достаточно спокойным в геомагнитном плане. Тем не менее, несколько магнитных бурь средней и слабой мощности нам все же предстоит пережить.

Напомним, что магнитные бури, даже слабые, могут отрицательно повлиять на наше самочувствие, и к ним следует быть готовыми заранее, особенно тем, у кого имеются хронические болезни либо тем, кто особенно чувствителен к погодным капризам.

Магнитные бури: прогноз на апрель

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в субботу, 1 апреля 2023 года, ожидается повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. Но стоит отметить, что эта магнитная буря будет слабой мощности. По прогнозам, она может продлиться до воскресенья, 2 апреля.

А в целом прогноз магнитных бурь на апрель предварительно таков:

  • 10-11 и 16-18 апреля – возмущения средней силы;
  • 20 и 21 апреля – сильная магнитная буря.

Однако отметим, что такие данные всегда приблизительны, ведь прогнозировать солнечные вспышки очень трудно.

Что такое магнитные бури и как их пережить

Магнитные бури – это потенциально опасные для здоровья явления, о которых нас заранее предупреждают работники солнечных лабораторий.

В дни магнитных бурь метеозависимые, пожилые и хронически больные люди могут ощущать недомогание: головные боли, головокружение, тошноту, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонницу, обострение хронических заболеваний.

Кроме того, в случае сильных магнитных бурь на планете могут наблюдаться полярные сияния, кратковременные перебои в работе электроники, спутников, радио и даже отключение электросетей.

Для хорошего самочувствия во время бури придерживайтесь таких правил:

  • пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая;
  • откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна;
  • ешьте меньше жареной, острой и жирной еды, но больше сезонных овощей и зелени;
  • увеличьте физическую активность и больше ходите пешком;
  • регулярно проветривайте комнату и больше бывайте на свежем воздухе;
  • постарайтесь меньше нервничать;
  • перед сном принимайте контрастный душ.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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