Прогноз космической погоды 8 июля: грядет магнитная буря?

Во время непростых испытаний, которые переживают сейчас украинцы, очень важно сохранять хорошее самочувствие и следить за здоровьем. И поэтому очень важно знать дни магнитных бурь, чтобы своевременно подготовить организм к их возможному воздействию. Чего же ожидать от дня сегодняшнего, 8 июля 2022?

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность.

Между тем, в Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США утверждают, что в пятницу, 8 июля, существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Ранее специалисты прогнозировали на 8-11 июля первую магнитную бурю этого месяца. Также сообщалось, что геомагнитные колебания будут умеренными, а их пик придется на 10 июля.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин. Также в эти дни очень высок риск инфарктов и инсультов, и поэтому людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов следует быть в этот период особенно внимательными к своему здоровью. Желательно заранее запастись необходимыми лекарствами для поддержки организма.