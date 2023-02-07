Прогноз космической погоды 7 февраля: Землю накроет многодневная магнитная буря

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины обещают сегодня, во вторник, 7 февраля 2023 года, «отдельные возмущенные периоды» без существенных магнитных бурь.
В то же время, по информации погодного сайта Meteoagent, первая мощная магнитная буря февраля продлится 4 дня подряд – с 7 по 10 февраля. Этот геомагнитный шторм будет средним по мощности.
Следующую магнитную бурю прогнозируют ориентировочно на 19-21 февраля. Предполагается, что она также будет средней по силе.
Чем опасны магнитные бури
Магнитные бури – это это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье.
Отметим, что повышенная солнечная активность может негативно сказываться на здоровье некоторых людей, и поэтому специалисты заранее предупреждают о таких опасных явлениях.
Сильнее всего влияние магнитной бури на здоровье ощущают метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.
Чаще всего в период геомагнитной активности наблюдаются следующие симптомы:
- слабость и сонливость;
- нарушение сна;
- раздражительность и подавленное настроение;
- головная боль и головокружение;
- боль в сердце;
- повышенное или пониженное артериальное давление;
- боль в спине и суставах;
- апатия и тревога;
- обострение хронических заболеваний.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Чтобы защитить свое здоровье и улучшить самочувствие в период магнитных бурь, рекомендуется:
- избегать стрессовых ситуаций;
- отказаться от кофе, алкоголя и газированных напитков;
- пить больше чистой воды или травяного чая;
- проводить время на свежем воздухе;
- принимать ванну с солью;
- наладить режим сна.