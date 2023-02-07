Прогноз космической погоды 7 февраля: Землю накроет многодневная магнитная буря

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины обещают сегодня, во вторник, 7 февраля 2023 года, «отдельные возмущенные периоды» без существенных магнитных бурь.

В то же время, по информации погодного сайта Meteoagent, первая мощная магнитная буря февраля продлится 4 дня подряд – с 7 по 10 февраля. Этот геомагнитный шторм будет средним по мощности.

Следующую магнитную бурю прогнозируют ориентировочно на 19-21 февраля. Предполагается, что она также будет средней по силе.

Чем опасны магнитные бури

Магнитные бури – это это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье.

Отметим, что повышенная солнечная активность может негативно сказываться на здоровье некоторых людей, и поэтому специалисты заранее предупреждают о таких опасных явлениях.

Сильнее всего влияние магнитной бури на здоровье ощущают метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Чаще всего в период геомагнитной активности наблюдаются следующие симптомы:

слабость и сонливость;

нарушение сна;

раздражительность и подавленное настроение;

головная боль и головокружение;

боль в сердце;

повышенное или пониженное артериальное давление;

боль в спине и суставах;

апатия и тревога;

обострение хронических заболеваний.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Чтобы защитить свое здоровье и улучшить самочувствие в период магнитных бурь, рекомендуется:

избегать стрессовых ситуаций;

отказаться от кофе, алкоголя и газированных напитков;

пить больше чистой воды или травяного чая;

проводить время на свежем воздухе;

принимать ванну с солью;

наладить режим сна.