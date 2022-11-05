Прогноз космической погоды: 5 ноября нас ждет слабая магнитная буря

Сегодня, в субботу, 5 ноября 2022 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – сообщают по этому поводу специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По прогнозам ученых, в первые дни ноября магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Это является отголоском магнитной бури, которая прошла в конце октября. А 10 и 11 ноября нас ждет еще одна слабая магнитная буря.

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять даже на здорового человека. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций врачей:

вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физической активностью;

полноценно отдыхать и высыпаться;

пить больше обычной чистой воды, травяного чая;

хотя бы на время отказаться от кофе и алкоголя;

по возможности стараться избегать стресса;

проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.