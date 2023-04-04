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Прогноз космической погоды 4 апреля: будет ли магнитная буря?

Прогноз космической погоды 4 апреля: будет ли магнитная буря?

Возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце, а проще говоря, магнитные бури, могут негативно повлиять не только на системы связи, но и на наше здоровье. А в апреле, как ожидается, они будут разной интенсивности – как слабые и средней мощности, так и довольно сильные.

Магнитные бури: прогноз на 4 апреля и не только

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, во вторник, 4 апреля 2023 года, геомагнитная обстановка ожидается спокойная – существенных магнитных бурь не предвидится.

Тем не менее, метеозависимым людям, а также тем, у кого есть хронические болезни, все же не помешает держать под рукой нужные лекарства.

По прогнозам, слабые магнитные бури возможны 7 и 10 апреля, а вот 18-го числа ожидается довольно сильный космический шторм, последствия которого могут ощутить даже не метеозависимые люди.

Как влияют на нас магнитные бури

Магнитные бури могут повлиять на наше самочувствие – в эти дни мы может ощутить такие неприятные симптомы, как:

  • головная боль и головокружение;
  • тошнота;
  • повышенное артериальное давление;
  • бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, нарушения сна;
  • боли в мышцах и суставах, в местах бывших переломов;
  • сильная слабость;
  • плохое настроение и даже раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Можно ли подготовиться к магнитным бурям?

И можно и даже нужно! Тем более что рекомендации довольно просты:

  • всегда иметь при себе лекарства от головной боли либо от давления;
  • пить много воды или травяного чая, не помешают и травяные настойки;
  • а вот употребление кофе и особенно алкогольные и энергетических напитков желательно свести к минимуму;
  • соблюдать правила здорового питания, не употреблять слишком жирную пищу;
  • больше времени проводить на свежем воздухе;
  • соблюдать режим сна: ложиться спать и вставать желательно в одно и то же время;
  • принимать контрастный душ и/или ванну с солью, но если есть проблемы сосудами, лучше проконсультироваться по этому поводу с врачом.

Ну и не стоит забывать о том, что для тех, кто в принципе ведет здоровый образ жизни и соблюдает указанные рекомендации «по умолчанию» «опасные» дни могут пройти и вовсе не заметно. Чего мы вам от всей души желаем.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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