Прогноз космической погоды 31 августа: ждать ли магнитные бури в последний летний день?

Во время тяжелых испытаний, которые принесла нам война, очень важно сохранять хорошее самочувствие и заботиться о своем здоровье. И поэтому нелишне знать, когда ожидаются геомагнитные колебания – магнитные бури, чтобы своевременно подготовить организм к их возможному воздействию. И чего стоит ожидать от последнего дня этого лета?
Сегодня, в среду, 31 августа, существенных магнитных бурь не ожидается, несмотря на то, что солнечная активность была на высоком уровне, утверждают специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.
И по информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, геомагнитная обстановка 31 августа спокойная.
А вот в сентябре уже можно начинать готовиться к ряду магнитных бурь разной интенсивности. Самую мощную бурю начала следующего месяца прогнозируют 6 сентября. А отдельные возмущенные периоды возможны и в период с 1 по 5 сентября.
Во время магнитных бурь могут наблюдаться:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- обострение хронических заболеваний;
- повышение или снижение артериального давления;
- сильная усталость;
- боль в спине;
- бессонница.
Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.
Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.
А носителям хронических заболеваний необходимо заранее позаботиться о приобретении нужных медикаментов, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.