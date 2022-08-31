Прогноз космической погоды 31 августа: ждать ли магнитные бури в последний летний день?

Во время тяжелых испытаний, которые принесла нам война, очень важно сохранять хорошее самочувствие и заботиться о своем здоровье. И поэтому нелишне знать, когда ожидаются геомагнитные колебания – магнитные бури, чтобы своевременно подготовить организм к их возможному воздействию. И чего стоит ожидать от последнего дня этого лета?

Сегодня, в среду, 31 августа, существенных магнитных бурь не ожидается, несмотря на то, что солнечная активность была на высоком уровне, утверждают специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.

И по информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, геомагнитная обстановка 31 августа спокойная.

А вот в сентябре уже можно начинать готовиться к ряду магнитных бурь разной интенсивности. Самую мощную бурю начала следующего месяца прогнозируют 6 сентября. А отдельные возмущенные периоды возможны и в период с 1 по 5 сентября.

Во время магнитных бурь могут наблюдаться:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

обострение хронических заболеваний;

повышение или снижение артериального давления;

сильная усталость;

боль в спине;

бессонница.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

А носителям хронических заболеваний необходимо заранее позаботиться о приобретении нужных медикаментов, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.