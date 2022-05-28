Прогноз космической погоды 28 мая: будет ли магнитная буря?

Сегодня, в субботу, 28 мая 2022 года, геомагнитная обстановка обещает быть более или менее спокойной: сильной магнитной бури не предвидится.

Как отмечает Старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, 28 мая возможны лишь «отдельные возмущенные периоды».

Стоит отметить, что май этого годы был достаточно насыщенным магнитными бурями. Так, недавний космический «шторм» 26-27 мая был не самым мощным, но достаточно ощутимым для метеозависимых людей.

Напомним, что в дни магнитных бурь могут обостриться такие симптомы, как:

головная боль;

повышение артериального давления;

аритмия;

общая слабость;

тошнота, отсутствие аппетита;

боль в местах прежних переломов.

Также следует помнить, что в этот период могут напомнить о себе хронические заболевания, и поэтому очень важно заблаговременно приобрести необходимые лекарства.

Чтобы хорошо себя чувствовать в дни магнитных бурь медики рекомендуют:

соблюдать правильный режим дня, хорошо высыпаться, делать зарядку;

принимать контрастный душ;

больше гулять на свежем воздухе, ходить пешком;

заниматься спортом, но без перегрузок;

по возможности избегать стрессов;

не злоупотреблять жирной, острой и соленой пищей;

отказаться от алкоголя, кофе и курения;

пить воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы.