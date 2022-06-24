Прогноз космической погоды: 24 июня – пик небольшой магнитной бури

В четверг, 23 июня 2022 года, Землю накрыла магнитная буря, правда, не очень интенсивная. И сегодня, 24 июня, по прогнозам, «шторм» продолжится.

Как сообщает старший научный сотрудник обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня, в самый пик магнитной бури, возможна повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.

Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Также в эти дни высок риск заполучить инфаркт либо инсульт.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.