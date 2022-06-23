Прогноз космической погоды 23 июня: у кого может болеть голова?

Первый месяц лета подходит концу, но в ближайшие дни нас ждут еще как минимум две магнитные бури. Одна из них накроет Землю уже сегодня, 23 июня.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность.

«Возможны периоды штормовой космической погоды», – отмечает старший научный сотрудник обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

Напоминаем, чаще всего на магнитную активность реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. Они могут испытывать головные боли, головокружение, тошноту, боли в спине и мышцах. Также возможны повышенное артериальное давление, слабость, бессонница. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

Как пережить магнитную бурю?

Сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний.

Помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания.

Полноценно отдыхать и спать ночью.

Пить негазированную воду, травяной чай, отказаться от кофе и алкоголя.

Избегать стрессовых ситуаций и физических перегрузок.