Прогноз космической погоды 22 января: грядет магнитная буря?

По прогнозам Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 22 января 2023 года, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

А в Центре прогнозирования космической погоды отмечают, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной.

Как магнитные бури влияют на наше здоровье

Сильные магнитные колебания обычно чувствуют многие люди на планете. Хотя чаще всего дискомфорт в такие дни бывает у людей с ослабленным здоровьем, у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Возможно общее ухудшение самочувствия, сонливость, нарушение концентрации и раздражительность. А также:

головная боль;

нарушение сердечного ритма;

скачки артериального давления;

нервозность, раздражительность, агрессия;

повышенная утомляемость, сильная усталость;

бессонница ночью, сонливость днем;

апатия и резкие перепады настроения;

боль в суставах, в мышцах, местах старых переломов.

Кроме того, при сильных магнитных бурях могут быть перебои в работе различной техники, интернета, мобильной или спутниковой связи.

Как пережить дни магнитных бурь

Обязательно высыпайтесь, спите не менее 7-8 часов в сутки. Засыпать рекомендуется до 12 часов ночи и просыпаться около 8 утра.

Нормально питайтесь, исключите жирные и острые блюда. Придерживайтесь питьевого режима – не менее 2 литров в сутки. Количество кофе стоит снизить и заменить его травяными чаями. Алкоголь лучше исключить полностью.

Улучшить состояние помогут контрастный душ, зарядка утром, прогулка на свежем воздухе, пробежка, поход на бассейн. Если есть такая возможность – останьтесь дома и отдохните, почитайте книгу или посмотрите фильм.

Не рекомендуется увеличивать в такие дни нагрузки – физические и психоэмоциональные, ввязываться в конфликты и выяснения отношений.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.