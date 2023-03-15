Прогноз космической погоды: 15 марта грядет магнитная буря

Сегодня, в среду, 15 марта 2023 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, и поэтому в этот день им нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.

«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – таков прогноз на сегодняшний день Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По прогнозам, отголоски сегодняшнего космического шторма могут ощущаться и на следующий день, 16 марта.

Предварительно, следующая магнитная буря ожидается 20 марта. Она будет слабой и продлится всего один день. Затем буря будет в конце месяца – 25-27 марта. 25 числа сила бури будет слабой, 26 марта – средней, затем 27 числа – снова слабой.

Что такое магнитная буря?

Магнитной бурей называют возмущение магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце. Эти колебания оказывают негативное влияние на работу систем связи и здоровья человека и других живых организмов. Даже незначительное повышение активности может сказаться на здоровье.

Магнитные бури средней интенсивности способны влиять не только на метеочувствительных людей. Влияние геомагнитных колебаний могут почувствовать все люди, в том числе и те, у кого есть хронические заболевания. У людей могут наблюдаться следующие симптомы:

слабость и сонливость;

нарушение сна;

раздражительность и подавленное настроение;

головная боль и головокружение;

боль в сердце;

повышенное или пониженное артериальное давление;

боль в спине и суставах;

апатия и тревога;

обострение хронических болезней.

Как уберечься от влияния магнитных бурь?

Чтобы магнитные бури прошли для вас незаметно, за несколько дней до бури и во время нее нужно придерживаться таких несложных правил:

откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет и энергетических напитков;

пейте больше зеленого и травяного чая;

постарайтесь меньше нервничать. По возможности исключите из жизни источники стресса;

ешьте больше сезонных овощей и фруктов и меньше фастфуда, жареной и острой еды, жирной пищи;

больше времени проводите на свежем воздухе и каждый день проветривайте помещение;

увеличьте физическую нагрузку, займитесь физкультурой или хотя бы больше ходите пешком;

по возможности ложитесь спать в одно и то же время суток. Спите не менее 7 часов.