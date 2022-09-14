Прогноз космической погоды 14 сентября: Землю накрыла многодневная магнитная буря

Сентябрь 2022 года выдался богатым на магнитные бури. Две уже позади, а вот третью, пусть не самую мощную, но самую длительную в этом месяце, нам предстоит пережить в ближайшие дни. Она началась 13 сентября и, по прогнозам, продлится до 16 сентября. Какой же обещает быть среда, 14 сентября?

По данным специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.

В то же время в Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США утверждают, что существенных магнитных бурь 14 сентября не ожидается, поскольку солнечная активность в течение последних суток была на умеренном уровне.

Ранее сообщалось, что самая долгая магнитная буря сентября будет средней интенсивности с пиком 13 и 16 сентября. В эти дни следует быть внимательными к своему здоровью метеозависимым людям, а также людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

В дни магнитных бурь возможны:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

обострение хронических заболеваний;

повышение или снижение артериального давления;

сильная усталость;

боль в спине;

бессонница.

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитной бури, рекомендуется:

правильно питаться и больше времени проводить на свежем воздухе;

уменьшить употребление кофе, а алкоголь желательно и вовсе исключить из рациона;

пить как можно больше воды или травяного чая;

полноценно отдыхать и спать не менее 7 часов в сутки;

проверить содержимое домашней аптечки и при необходимости пополнить ее нужными лекарствами;

по возможности избегать стрессов и физических нагрузок.