Прогноз космической погоды 14 декабря: будут ли магнитные бури?

По прогнозам ученых в среду, 14 декабря 2022 года, магнитных бурь быть не ожидается.

Таковы данные Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Ученые сообщают, что сегодня ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Отметим, что ближайшая магнитная буря ожидается 15-17 декабря. В целом в течение последнего месяца 2022 года сильных бурь ожидать не следует. Тем не менее, метеозависимым людям, а также тем, у кого есть хронические болезни, следует заранее запастись нужными лекарствами.

Симптомы при магнитных бурях, даже слабых или средних, отличаются у каждого человека, но среди основных: головная боль и головокружение, повышение или понижение давления, нарушение сна и сонливость днем, раздражительность и суставная боль.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.