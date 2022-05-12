Прогноз космической погоды: 12 мая обещают геомагнитную активность

Сегодня, 12 мая 2022 года, «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередной прогноз космической погоды. Ведь знать, когда нас ждут магнитные бури, очень важно, особенно в нынешнее непростое время.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможна повышенная геомагнитная активность и небольшой магнитный «шторм».

По прогнозам специалистов, май этого года будет богат на магнитные бури. Правда, часть из них уже позади: наиболее мощную мы пережили 7-8 мая.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. Желательно отказаться от кофе и алкоголя.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует заблаговременно приобрести препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.