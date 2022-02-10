Прогноз космической погоды 10 февраля: ждать ли магнитные бури?

Так, по прогнозам, сегодня возможны периоды штормовой космической погоды. А это значит, что у метеозависимых лиц может ухудшиться самочувствие, возможны головные боли, проблемы со сном и перепады давления.

При этом сегодняшняя магнитная буря будет не настолько мощной, чтобы повлиять на здоровых людей.

Как информирует американский Центр прогнозирования космической погоды (Space Weather Prediction Center), февраль 2022 года будет сложным для метеозависимых людей, поскольку в этом месяце ожидается пять мощных вспышек на Солнце. Особенно сильно этот эффект могут испытать те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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