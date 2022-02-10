Новости Одессы и Одесской области

Прогноз космической погоды 10 февраля: ждать ли магнитные бури?

Прогноз космической погоды 10 февраля: ждать ли магнитные бури?

Сегодня, 10 февраля 2022 года, ожидается повышенная геомагнитная активность.
Такие данные приводит сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

Рецепты

Так, по прогнозам, сегодня возможны периоды штормовой космической погоды. А это значит, что у метеозависимых лиц может ухудшиться самочувствие, возможны головные боли, проблемы со сном и перепады давления.

При этом сегодняшняя магнитная буря будет не настолько мощной, чтобы повлиять на здоровых людей.

Как информирует американский Центр прогнозирования космической погоды (Space Weather Prediction Center), февраль 2022 года будет сложным для метеозависимых людей, поскольку в этом месяце ожидается пять мощных вспышек на Солнце. Особенно сильно этот эффект могут испытать те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить