Прогноз геомагнитных бурь на 16 ноября

По данным сотрудника Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаила Рябова, во вторник, 16 ноября 2021 года, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Это значит, что обойдется без магнитных бурь.

Что такое магнитные бури?

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли. Они происходят из-за поступления в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».