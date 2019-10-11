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Новости Одессы и Одесской области

Проезд в Черноморск откроют 15 октября

Проезд в Черноморск откроют 15 октября

Движение по мосту через Сухой Лиман откроют 15 октября – ремонт переправы на трассе Одесса-Черноморск завершили.

Об этом сообщает УСИ со ссылкой на менеджера по связям с общественностью Ильичевского судоремонтного завода Тину Шишканову.

По ее словам, сегодня на переправе еще идут дорожные работы.

14 октября понтонный мост должны принять в Регистр судоходства Украины, а уже со вторника, 15 октября, через переправу возобновится движение.

Напомним, 10 сентября  мост через Сухой лиман закрыли на ремонтные работы на 2 месяца. Однако проезд обещали открыть на месяц раньше при наличии госфинансирования.

Фото: dw.com

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