Пробки в Одессе: на каких дорогах затруднено движение транспорта? (карта)

Особенности перевозки свежих овощей и фруктов При обращении в службу по перевозке клиент всегда рассчитывает на сохранность своего груза и выполнение задачи точно в срок. В случае с транспортировкой свежих овощей и фруктов эти два пункта особенно важны, поскольку такой груз является скоропортящимся и требует бережного обращения. ПОДРОБНЕЕ

Как выбрать подрядчика по международным грузоперевозкам Если вы занимаетесь грузоперевозками, вам наверняка приходилось думать над тем, как выбрать подрядчика. Компаний много, о некоторых вы узнаёте в первый раз. Руководствоваться случайным выбором может быть опасно – иногда попадаются недобросовестные фирмы и сотрудники, и перевозчик в конечном итоге просто потеряет время и деньги. ПОДРОБНЕЕ