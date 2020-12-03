Пробки в Одессе: на каких дорогах затруднено движение транспорта? (карта)

В Одессе утром в четверг, 3 декабря, наблюдаются трудности с движением автотранспорта на ряде дорог.
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В частности карты Google по данным на 8:10 показывают, то трудности с движением автомобилей наблюдаются на Люстдорфской дороге, в районе площади Толбухина, а также на Объездной, Южной и Николаевской дорогах.
При обращении в службу по перевозке клиент всегда рассчитывает на сохранность своего груза и выполнение задачи точно в срок. В случае с транспортировкой свежих овощей и фруктов эти два пункта особенно важны, поскольку такой груз является скоропортящимся и требует бережного обращения.
Если вы занимаетесь грузоперевозками, вам наверняка приходилось думать над тем, как выбрать подрядчика. Компаний много, о некоторых вы узнаёте в первый раз. Руководствоваться случайным выбором может быть опасно – иногда попадаются недобросовестные фирмы и сотрудники, и перевозчик в конечном итоге просто потеряет время и деньги.