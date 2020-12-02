Пробки в Одессе: где затруднено движение автотранспорта (карта)

В Одессе утром в среду, 2 декабря, наблюдаются трудности с движением автомобильного транспорта.
Пробки и тянучки (по данным на 8:30 утра) есть на Николаевской и Люсторфской дорогах, в районе площади Толбухина и на улице Сренднефонтанской.
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