Пробки в Одессе: где затруднено движение автотранспорта (карта)

В Украине появится декрет для мужчин Вчера, 1 декабря, в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект, который предполагает отпуск для мужчин в связи с рождением ребенка. ПОДРОБНЕЕ

Решение о локдауне в Украине 2 декабря не примут, – министр Министерство здравоохранения не будет выносить выносит вопрос локдауна в Украине на заседание Кабинета министров сегодня, 2 декабря. Соответственно, в ближайшие дни официального решения еще не будет. ПОДРОБНЕЕ