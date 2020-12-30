Пробки в Одессе: где сложно проехать в предновогодний вечер? (карта)

По состоянию на вечер среды, 30 декабря, Одессу в преддверии новогодних праздников снова сковали километровые пробки.

По данным Google-карт, наиболее плотно замер в пробках центр города. Сплошь «красные» улицы в районе Привоза, а также Ришельевская, Преображенская и ряд прилегающих к ним улиц. Подобная ситуация наблюдается и на Молдаванке.

Менее критичная ситуация в районе площади Толбухина и на Черемушках. Тем не менее, и там сложно проехать по улицам Академика Филатова, особенно возле Дома мебели, Космонавтов, Героев Крут.

Большие пробки наблюдаются в районе Аркадии, в частности, на улицах Посмитной и Генуэзской.

Не лучшим образом обстоят дела и в Киевском районе. Большая пробка на проспекте Небесной Сотни возле ТЦ «Сити-центр», а также на проспекте Глушко, улицах Королева и Вильямса.

Что касается поселка Котовского, то там «по традиции» загружен район клинической больницы. Улицы Семена палия, Генерала Бочарова, Давида Ойстраха, особенно в районе «Сити-центра Котовского».

Напомним, сложная ситуация на одесских дорогах наблюдалась и вечером 29 декабря.