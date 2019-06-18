Пробки на Объездной дороге: местные жители перекрыли проезжую часть

Жители сёл Усатово и Нерубайское перекрыли Объездную дорогу для большегрузного транспорта (фур).

Они требуют от властей отремонтировать дорогу на ул.Грушевского и построить отдельную магистраль для фур в одесский порт, чтобы по дорогам их населенных пунктов не ездил большегрузный транспорт. Об этом сообщают телерадиокомпания “Град” и 7 канал.

Участники акции протеста ходят по пешеходному переходу и не дают проехать транспорту. По обе стороны на Объездной дороге образовались километровые пробки.



Местные жители пытаются достучаться до властей вот уже четвёртый год. По их словам, из-за проезда большегрузного транспорта их дома “вот-вот провалятся в катакомбы, а кровати ночью подлетают”.

На месте дежурит полиция.

Фото: 7 канал