Пробки и ДТП в Одессе 31 августа: где особенно сложно проехать

По состоянию на утро вторника, 31 августа, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых развязок. Дорожно-транспортные происшествия усугубляют ситуацию.

Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

На Фонтанской дороге сегодня пробка вплоть до 5 станции, по направлению к центру. Пробка на улице Посмитного.

От 5 станции Большого Фонтана пробки тянутся по Адмиральскому проспекту до 1 станции Люстдорфской дороги, и по всей ул. Черняховского до площади 10 Апреля.

Пробка на Люстдорфской дороге от площади Толбухина и до 1 станции Люстдорфской дороги. Перед площадью Толбухина еще и ДТП.

Сегодня пробка в районе Горбатого моста и на Бреуса.

На Таирова пробки на проспекте Глушко в районе Таировского кладбища, на проспекте Небесной сотни и улице Левитана.

На улице Грушевского на въезде в Одессу из-за ДТП образовалась пробка. На въездах в город у Двух столбов, со стороны Хлебодарского и объездной, а также на Овидиопольской дороге перед Ивановским путепроводом тоже пробки.

Сложен сегодня путь к центру и для жителей поселка Котовского. ДТП на Атамана Головатого в районе Сахарного завода привело к появлению пробки которая через Николаевскую дорогу тянется от Южной дороги и проспекта Добровольского.