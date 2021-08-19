Пробки и ДТП в Одессе 19 августа: масса аварий из-за скользкой дороги

В Одессе сегодня утром моросит дождик. Дороги стали скользкими, но не все водители обращают на это внимание. В итоге в Одессе и окрестностях по состоянию на 8:50 утра уже произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

Что касается пробок, утром они по-прежнему присутствуют на всех основных магистралях города. Особенно плоха ситуация на перекрестках, перед светофорами.

В центре пробки на Польском спуске, улице польской, Канатной, Малой Арнаутской в районе Привоза и ЖД вокзала. На Екатерининской авария.

На подъездах с Таирова и Черемушек к центру заторы на Водопроводной и Среднефонтанской. В самих этих спальных районах пробки на улицах Инглези, Маршала Малиновского, Спартаковской и 6-й Степовой. Также сложно проехать по Краснова, на многих участках Люстдорфской дороги.

Сильная пробка в районе развязки на 1-й Станции Люстдорфской дороги. Особенно со стороны Адмиральского проспекта. На площади Толбухина ДТП.

В Аркадии заторы на Посмитного и Генуэзской. На Генуэзской еще и авария.

Огромная тянучка перед Ивановским путепроводом со стороны Овидиопольской дороги.

На Балковской авария в районе автовокзала. Периодически возникают пробки на Грушевского. Едва ползет Краснослободская.

С поселка Котовского сегодня огромная пробка без перерывов от Молодой гвардии до самой Пересыпи. Но начинается она еще раньше, на проспекте Добровольского и Южной дороге. На Николаевской дороге еще и авария в районе Сортировочной.

Кроме того много аварий на подъездах к Одессе: на Объездной в районе Латовки и санатория Куяльник, у Двух столбов (еще там пробка от Хлебодарского), на трассе Р-70 у гребного канала.