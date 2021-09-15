Пробки и ДТП в Одессе 15 сентября: есть аварии на ключевых магистралях

По состоянию на утро среды, 15 сентября 2021 года, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых дорожных развязок и автомагистралей. Аварии на Среднефонтанской, Люстдорфской дороге и улице Грушевского.

Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

В центре больше всего осложнен проезд по улицам Преображенской, Канатной и Польском спуске. В районе ЖД вокзала заторы на Среднефонтанской. В начале Среднефонтанской, на стыке с Фонтанской дорогой – авария, которое еще больше усиливает утренний затор.

Сегодня сильные пробки на улице Краснова и Люстдорфской дороге. Причина – к обычной утренней загруженности добавились заторы от ДТП. На Краснова авария в районе площади Толбухина. На Люстдорфской дороге – не доезжая 3-й станции со стороны Таирова.

Есть затор этим утром и на Героев Крут – там тоже авария.

На Таирова тянучки на проспекте Небесной сотни, ул. Инглези и ул. Королева.

На фонтане пробка перед пересечением Фонтанской дороги и ул. Посмитного.

Пробка на Адмиральском проспекте перед 1-й станцией Люстдорфской дороги и перед 5-й станцией Большого фонтана.

Пробка перед Горбатым мостом и на нем самом. Также есть тянучки перед Ивановским путепроводом – на Овидиопольской дороге и Мельницкой.

ДТП и пробка на улице Грушевского по направлению к центру города.

На поселке Котовского как обычно тянучки до и после Молодой гвардии, а также на ул. Заболотного перед Объездной.