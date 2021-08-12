Пробки и ДТП в Одессе 12 августа: где хуже всего с проездом?

Сегодня утром, в четверг, 12 августа тянучки и заторы присутствуют на всех основных магистралях и развязках города. А вот с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП) ситуация спокойная – на утро зафиксировали только одно.

В плане пробок сегодняшняя ситуация в городе относительно спокойная. Утренние тянучки перед светофорами никуда не делись, но серьезных заторов нет.

Исключением являются только въезды в Одессу с Овидиопольской дороги у Ивановского моста и у Двух столбов со стороны Хлебодарского и Объездной дороги.

Также осложнен проезд со стороны Котовского перед Молодой гвардией и на Люстдорфской дороге и Краснова перед их пересечением с Артиллерийской.

По состоянию на 8:50 утра в городе зафиксировано только одно ДТП: на ул. Мельницкой, перед Ивановским мостом.