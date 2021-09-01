Пробки и ДТП в Одессе 1 сентября: где особенно сложно проехать

По состоянию на утро среды, 1 сентября, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на большинстве основных магистралей и ключевых развязок. Дорожно-транспортные происшествия усугубляют ситуацию.

Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

В центре Одессы хуже всего с проездом на Преображенской, Ришельевской, Польском спуске и Польской улице.

На Французском бульваре образовалась пробка из-за аварии.

На подъездах к центру со стороны Таирова и Черемушек пробки на Люстдорфской дороге и Краснова перед Водопроводной и Среднефонтанской.

В районе облгосадминистрации осложнен проезд на проспектах Шевченко и Гагарина. Также пробка на Пироговской.

Сильные заторы перед развязками на 1-й станции Люстдорфской дороги и 5-й станции Фонтанской дороги со стороны Адмиральского проспекта. Также перед 1-й станцией пробка от Люстдорфской дороги, а перед 5-й от Фонтанской.

На Молдаванке пробка и ДТП на ул. Серова. На Слободке ползет Краснослободская в сторону Балковской.

ДТП на Черноморского казачества (р-н Сахарного завода) тормозит движение в сторону поселка Котовского.