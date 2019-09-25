Пробка на одесской объездной дороге: столкнулись микроавтобус и две легковушки

Авария произошла в районе садового кооператива «Механизатор».
Как сообщает Оdessa-online, по предварительной информации пострадавших нет.
Тройное ДТП стало причиной большой пробки в обе стороны.
Авария произошла в районе садового кооператива «Механизатор».
Как сообщает Оdessa-online, по предварительной информации пострадавших нет.
Тройное ДТП стало причиной большой пробки в обе стороны.
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