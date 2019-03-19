﻿ Прямой поезд соединит Одессу с Житомиром - Одесская Жизнь

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Прямой поезд соединит Одессу с Житомиром

Прямой поезд соединит Одессу с Житомиром

По пути поезд будет останавливаться на одиннадцати станциях, в том числе в городе Винница.

С 31 марта запустят новый ежедневный поезд № 247/248 Житомир – Одесса. Об этом сообщают в пресс-службе «Укразалізниці».

Новый железнодорожный рейс будет отправляться из Одессы в 12:35 и прибывать в Житомир в 22:07. Обратно он будет выезжать в 23:15, прибытие в Одессу – в 09:33.

Поезд № 247/248 будет останавливаться на станциях Бердичев, Казатин-1, Калиновка-1, Винница, Гнивань, Жмеринка-Пассажирская, Рахни, Вапнярка, Крыжополь, Кодыма и Подольск. При этом со станции Жмеринка можно будет пересесть на поезда во Львов, Ужгород, Каменец-Подольский и Хмельницкий.

Цена билетов в новом междугороднем поезде стартует от 175 гривен в плацкарте, 380 гривен в купе и от 758 гривен за место в вагоне люкс.

“Одесская жизнь” уже рассказывала, что цена билетов на поезд может изменяться в зависимости от сезона и дня недели.

 

Фото: Думская.

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