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Новости Одессы и Одесской области

Призывали крысу и привлекали богатство: как в Одессе встретили Китайский Новый год по восточным традициям (фото)

Призывали крысу и привлекали богатство: как в Одессе встретили Китайский Новый год по восточным традициям (фото)

В одном из эзотерических магазинчиков Одессы собрались горожане, чтобы призвать удачу и благосостояние на вступивший в свои права год белой металлической крысы. Под руководством мастера фэншуй международного класса группа проводила обряды. За этим понаблюдал наш корреспондент.

2020 год – Год Металлической Крысы. 25 января животное-символ года официально вступило в свои права по китайским традициям. В связи с этим в одном из эзотерических магазинов Одессы небольшая группа людей обратилась к Небесному Императору Хуан Ди, попросив удачи и материального благосостояния.

В помощь каждому участнику призвали Белую Металлическую крысу

В помощь каждому участнику призвали Белую Металлическую крысу

Обряд состоял из нескольких этапов. Первоначально участники должны были определиться с тем, как, в каком количестве и откуда поступят денежные средства. Затем на красном листе все это написать, с помощью специальных чернил надо было поставить отпечаток пальца и подписать.

Специальными чернилами надо было поставить отпечаток на тексте обращения

Специальными чернилами надо было оставить отпечаток в тексте обращения

После этого собравшиеся написали обращение к Небесному Императору. В нем указали сумму небесных денег, которые хочет участник ритуала положить на счет в небесный банк.

Обращение к Небесному Императору

Обращение к Небесному Императору

Красный листок, обращение и небесные купюры необходимо было сжечь – отправить к Хуан Ди.

Участникии мероприятия таким образом отправляют письмо к Хуан Ди и кладут деньги в небесный банк

Участникии мероприятия таким образом отправляют письмо к Хуан Ди и кладут деньги в небесный банк

 

Надежда Беспалова – руководитель центра духовных практик «Южная Звезда», мастер фэншуй международного класса – занимается фэншуй более 20-ти лет. Она рассказала нашему корреспонденту, что за год начался:

«Начался год Белой Металлической Крысы, который открывает семь лет процветания. А еще открывает новый 12-летний цикл с мощными животными, которые помогут не только людям решить их жизненные вопросы, отыскать предназначение и любовь, но и даже помогут найти выход в государственных проблемах. То есть будут способствовать улучшению дел в стране. Главное – не унывать и незамедлительно реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Крыса – очень авантюрное животное. Соответственно, чем мы хитрее и авантюрнее, тем быстрее к нам придет достаток и множество различных жизненных возможностей».

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Артем Виноградов
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