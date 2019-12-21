Прививки по-новому: изменились противопоказания к вакцинации

В Украине вступил в силу Перечень медицинских противопоказаний к вакцинации, который поможет врачам принять правильное решение о прививках. Соответствующий указ №2070 был принят министерством охраны здоровья Украины 11 декабря. В документе есть ряд новых предписаний, которые касаются аллергиков, беременных женщин и людей, которые болеют вирусными инфекциями.

В новом перечне расширен список медицинских противопоказаний к вакцинации и прописаны изменения в календаре профилактических прививок.

Так, в дополнениях к календарю введено понятие «предостережение» и предоставлено больше возможностей для принятия решений врачом первичного звена относительно целесообразности вакцинации. А также добавлены ситуации, по которым ранее не было алгоритма действия, например, при вакцинации перед и после оперативных вмешательств. Медицинские противопоказания разделены на абсолютные противопоказания к прививке и предостережения от вакцинации.

К абсолютным противопоказаниям относятся:

острые респираторные заболевания с повышением температуры тела выше 38 градусов (за исключением проведения плановой и экстренной вакцинации). Причем отмечается, что прививка не снижает иммунного ответа на введение вакцин и не повышает риски возникновения побочных реакций;

тяжелая иммуносупрессия/иммунодефицит;

беременность (для введения живых вакцин). Однако в период лактации прививаться не противопоказано;

ветрянка и корь – не рекомендуется прививаться 4 недели с момента начала заболевания;

наличие в анамнезе анафилактической реакции на предыдущую дозу вакцины.

Вакцинацию не нужно откладывать в случае:

аллергии на бытовые аллергены и на аллергены растительного происхождения;

аллергии в семейном анамнезе и на антибактериальные препараты, которые используются рутинно;

прорезывания зубов, диспепсии, простуды с повышенной температурой или без, которые часто встречаются у детей первых лет жизни;

при лечение антибиотиками. По словам врачей, применение антибактериальных препаратов никак не связано с показаниями или отсутствием показаний к вакцинации, поскольку антибиотики не влияют способность организма вырабатывать иммунитет.

Фото: m.36ttw.com

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