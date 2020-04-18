Прив’язав кота та тягнув по асфальту: в Одесі встановлюють обставини жорстокого поводження з твариною

В ході моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили публікацію з коментарями про те, що невідомий чоловік нібито прив’язав на ланцюг кота та тягнув його по асфальту.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Згодом до поліції із заявою про знущання над твариною звернулася й сама авторка публікації.

Особу чоловіка співробітники територіального відділу поліції встановили. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Якщо факт жорстокого поводження з твариною підтвердиться, винуватця буде притягнуто до відповідальності згідно зі ст. 299 Кримінально кодексу України, що передбачає покарання – до восьми років позбавлення волі.

Фото: Громадське телебачення

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!