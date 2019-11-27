Притворились учеными: под Одессой браконьеры ловили рыбу, “чтобы ее изучить”

Двух злоумышленников поймали в районе села Маяки. Они передвигались по реке Днестр на моторной лодке и с помощью сетей ловили рыбу. Там браконьеров задержали сотрудники водной полиции.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Когда у мужчин попытались добиться признания в нарушении, они заявили, что изучают местные биоресурсы, так как якобы – ученые. Для своих исследований, мол, и ловят здесь рыбу.

Даже документ на разрешение ловли показали. Правда, позже выяснилось, что они поддельные. А к лодке “исследователи” прикрепили фальшивые регистрационные номера.

У рыбаков нашлось столько сетей, сколько использовать по закону непозволительно. Используя их, злоумышленники наловили на 50 тысяч гривен рыбы.

Правоохранители начали составлять на месте протокол, когда внезапно один из браконьеров, спасаясь, решил пуститься в бега. Он выскочил из лодки и помчался к мотоциклу, ожидавшему его на берегу. Но не тут-то было: полицейские его догнали и задержали.

Теперь обоим нарушителям придется отвечать по всей строгости закона. А неудавшемуся беглецу – не только за нелегальный рыбный промысел, а еще и за попытку избежать наказания.

Фото: ГУНП в Одесской области

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