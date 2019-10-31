Приспособят под стратегически важный объект: в Одессе военным отдали аэродром

Об этом сообщает odessa.online.

Споры вокруг этой территории велись почти два года. В итоге землю вернули военным на сессии 30 октября.

В свою очередь, в Минобороны обязаны разработать проект землеотвода и предоставить гарантии того, что участок не застроят.

Впрочем, военные уверяют: дескать, если и будут что-то возводить на вверенной земле, то только стратегически важные объекты для страны. Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, в Мионобороны заявили, что будут использовать участок исключительно для нужд военных подразделений.

Фото: fakty.ua