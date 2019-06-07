Приостановил работу сервис-центр МВД, расположенный в здании Патрульной полиции области

Временно перестал работать Региональный сервисный центр МВД, расположенный по адресу ул. Ак. Королева, 5.

Остановка связана с повреждением кабеля электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Кроме того не работает и телефон для справок сервис-центра.

Возобновить работу структура должна 11 июня, во вторник.

Для уточнения информации можно обратиться на телефонные линии территориальных сервисных центров МВД в Одесской области или на телефон для справок Главного сервисного центра МВД (044) -290-19-88.

Напомним, вчера сообщалось о сильном задымлении подвального помещения здания по ул. Ак. Королева, 5.

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