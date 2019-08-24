«Примадонна» – концерт-посвящение Алле Пугачёвой скоро в Одессе

Народная любовь и огромная популярность Аллы Пугачёвой уже несколько десятилетий сохраняет за Артисткой статус Примадонны.

Сегодня просто невозможно представить отечественную эстраду без такой яркой, самобытной, талантливой и невероятно харизматичной звезды как Алла Пугачёва. Правда, сама Алла Борисовна себя звездой не считает, а называет себя просто – «Женщина, которая поёт».

Любимая певица нескольких поколений выпустила десятки грандиозных шлягеров, которые вместе с ней поют миллионы поклонников. А общий тираж её пластинок составил фантастическую цифру — свыше 250 миллионов экземпляров! И разве может быть иначе, когда речь идёт о таких супер-хитах как «Миллион алых роз», «Маэстро», «Три счастливых дня», «Любовь похожая на сон», «Всё могут короли», «Айсберг», «Арлекино», «Женщина, которая поёт» и многие, многие другие шедевры, уже давно ставшие классикой эстрадной песни?!

К юбилею великой Певицы компания Magicbox совместно с эстрадно-симфоническим оркестром под управлением И. Знатокова готовят настоящий подарок для всех поклонников творчества Аллы Пугачёвой — концерт-посвящение «Примадонна»!

Солисты концерта:

Наталья Валевская, получившая в 2009 году премию конкурса «Алла ищет таланты», а также принимавшая участие в «Рождественских встречах Аллы Пугачёвой».

Юлия Олейник — солистка Оркестра Ансамбля Песни и Танца Вооруженных Сил Украины, обладательница гран-при международного конкурса «Le Ciel de Paris».

Анна Жулина — известная украинская певица, солистка Freedom Music Band.

Зрителей концерта ждёт абсолютное погружение в мир музыки, поэзии и образов, созданных Аллой Пугачёвой и замечательными композиторами и поэтами, с которыми сотрудничала Примадонна.

Эксклюзивное интервью с солистками концерта-посвящения Алле Пугачевой «Примадонна» читайте здесь.

Дата концерта – 29 августа (четверг), начало 19:00

Стоимость билетов – 250-700 грн

Место проведения – Одесский театр музыкальной комедии (ул. Пантелеймоновская, 3)

Приобрести билеты можно по ссылке https://bitly.su/q9Kf0