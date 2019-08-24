fbpx

Новости Одессы и Одесской области

«Примадонна» – концерт-посвящение Алле Пугачёвой скоро в Одессе

«Примадонна» – концерт-посвящение Алле Пугачёвой скоро в Одессе

Народная любовь и огромная популярность Аллы Пугачёвой уже несколько десятилетий сохраняет за Артисткой статус Примадонны.

Сегодня просто невозможно представить отечественную эстраду без такой яркой, самобытной, талантливой и невероятно харизматичной звезды как Алла Пугачёва. Правда, сама Алла Борисовна себя звездой не считает, а называет себя просто – «Женщина, которая поёт».

Любимая певица нескольких поколений выпустила десятки грандиозных шлягеров, которые вместе с ней поют миллионы поклонников. А общий тираж её пластинок составил фантастическую цифру — свыше 250 миллионов экземпляров! И разве может быть иначе, когда речь идёт о таких супер-хитах как «Миллион алых роз», «Маэстро», «Три счастливых дня», «Любовь похожая на сон», «Всё могут короли», «Айсберг», «Арлекино», «Женщина, которая поёт» и многие, многие другие шедевры, уже давно ставшие классикой эстрадной песни?!

К юбилею великой Певицы компания Magicbox совместно с эстрадно-симфоническим оркестром под управлением И. Знатокова готовят настоящий подарок для всех поклонников творчества Аллы Пугачёвой — концерт-посвящение «Примадонна»!

Солисты концерта:

Наталья Валевская, получившая в 2009 году премию конкурса «Алла ищет таланты», а также принимавшая участие в «Рождественских встречах Аллы Пугачёвой».

Юлия Олейник — солистка Оркестра Ансамбля Песни и Танца Вооруженных Сил Украины, обладательница гран-при международного конкурса «Le Ciel de Paris».

Анна Жулина — известная украинская певица, солистка Freedom Music Band.

Зрителей концерта ждёт абсолютное погружение в мир музыки, поэзии и образов, созданных Аллой Пугачёвой и замечательными композиторами и поэтами, с которыми сотрудничала Примадонна.

Эксклюзивное интервью с солистками концерта-посвящения Алле Пугачевой «Примадонна» читайте здесь.

  • Дата концерта – 29 августа (четверг), начало 19:00
  • Стоимость билетов –  250-700 грн
  • Место проведения – Одесский театр музыкальной комедии (ул. Пантелеймоновская, 3)

Приобрести билеты можно по ссылке https://bitly.su/q9Kf0

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Пресс-релиз
Пресс-релиз
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

  • Что такое Complexions Contemporary Ballet?

    Что такое Complexions Contemporary Ballet?

    27 ноября в Одесском театре оперы и балета – выдающаяся постановка Дуайта Родена «Star Dust». Хореограф привезет фантастическое шоу вместе с одним из лучших современных балетов мира – Complexions Contemporary Ballet. Что же делает это шоу таким особенным?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Новая фишка Дерибасовской: играюще-поюще-танцующая Одесская Ярмарка

    Новая фишка Дерибасовской: играюще-поюще-танцующая Одесская Ярмарка

    Одесская Ярмарка на Дерибасовской давно стала фишкой главной улицы Одессы. Это, вероятно, только в нашем городе так бывает: когда-то ярмарка создавалась как явление, в общем-то, временное и именно в качестве ярмарки — с продажей сельхозпродукции и всего прочего, как обычно и бывает на таком действе. Очень скоро она стала настоящим показательным местом. Показательным в том

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить