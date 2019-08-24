Эксклюзивное интервью с солистками концерта-посвящения Алле Пугачевой «Примадонна»

К юбилею великой Певицы компания Magicbox совместно с эстрадно-симфоническим оркестом под управлением И. Знатокова подготовили настоящий подарок для всех поклонников творчества Аллы Пугачёвой — концерт-посвящение «Примадонна»!

Специально для «Одесской жизни» организаторы концерта предоставили уникальное интервью с солистками Натальей Валевской, Юлией Олейник и Анной Жулиной.

ЮЛИЯ ОЛЕЙНИК

Вопрос: Какие у вас ожидания от проекта, от зрителей?

Ответ: Ожидания самые радужные. Для меня большая радость и кайф принимать участие в этом проекте. Это счастье для артиста петь со сцены одни из самых любимых песен, которые обожают миллионы зрителей во всем мире. Я верю, что публика получит огромное удовольствие и яркие, незабываемые эмоции.

Вопрос: С какими песнями Аллы Борисовны вы ассоциируете себя и почему?

Ответ: Трудно ответить. Все песни любимые и близкие. Каждая песня исполненная А.Б. гениальна, бессмертна и неповторима. Каждая песня это отдельная история, целая жизнь… Каждая песня находит отклик в моей душе…

Вопрос: Как вы считаете, в чем заключается секрет легендарности Аллы Борисовны?

В своих интервью А.Б. не раз упоминала, что Звездой невозможно стать, Звездой можно только родиться! Я согласна с этим на все 100%! Любовь и обожание миллионов зрителей купить невозможно… Талант такого масштаба -это уникальный Дар от Бога и высших сил. Такой Звездой нужно только родиться!

АННА ЖУЛИНА

Вопрос: Как бы вы пригласили гостей на концерт?

Ответ: Словами из песни :» Поскорей к нам иди и друзей приводи…»)))

Вопрос: Почему, по-вашему, творчество Аллы Борисовны все еще очень популярно?

Ответ: Потому что чувства, которые проживаются в песнях, не стареют.

Вопрос: Что в музыке Примадонны, по вашему мнению, делает ее «вечной» и актуальной всегда, в отличие от большого сегмента краткосрочной современной музыки?

Ответ: Потому что она поёт о том, что никогда не умрёт!

НАТАЛЬЯ ВАЛЕВСКАЯ

Вопрос: Что для вас значит творчество Аллы Пугачевой?

Ответ: Впервые с творчеством Аллы Борисовны я познакомилась в детстве, когда услышала песню зайчика “Айсберг” из мультфильма “Ну, Погоди!”. C тех пор у нас дома всегда присутствовала музыка Аллы Борисовны: сохранилось много ее пластинок, сборников, на праздниках мы всегда танцевали под ее песни. Очень знаковый момент – это день моей свадьбы, когда я сама исполнила песню для нашего первого танца с супругом. Этой песней была, конечно же, “Любовь, похожая на сон”. Это получилось настолько трогательно и эмоционально, что все наши гости, и даже мой супруг, были под конец исполнения в слезах.

Однажды меня пригласили на репетицию Юбилейного концерта к 65-летию Аллы Борисовны. Ее отношение к профессии, к коллегам, к ее сценическому спектаклю завораживало, я многому у нее научилась. Знаете, Алла Борисовна отдает всю себя на сцене, не жалея ни капли.

Еще одно трепетное воспоминание – это честь стать победительницей конкурса “Алла ищет таланты”, а претендентов там было немало – десятки тысяч. Совершенно невероятный, душещипательный момент. Поделюсь с вами другим теплым случаем, связанным с Аллой Борисовной: когда Рождественские встречи проходили в Украине, Алла пригласила меня в качестве ее помощницы на выступлениях. И таких вдохновляющих встреч было очень много. Я бесконечно благодарна Алле Борисовне за все возможности, которые она для меня открыла.

Творчество Аллы Борисовны – оно и на сцене, и в закулисье. Она творит искусство и как режиссер, и как актриса, и как исполнительница, автор. Ее творческий путь – один большой спектаклю под названием “жизнь”, и нам всем очень посчастливилось наблюдать за этим спектаклем.

Вопрос: Чувствуете ли вы некоторый вызов, ответственность перед выступлением с таким репертуаром, ведь у зрителей, безусловно, очень высокие ожидания?

Ответ: Да, конечно, я ощущаю огромную ответственность. Как только я впервые исполнила песню “Женщина, которая поет” на международного конкурса имени Владимира Ивасюка в 2003 году, творчество Аллы Борисовны навсегда осталось со мной и помогало в важные моменты становления моего творчества. Еще тогда, будучи начинающей артисткой, я исполняла ее песни и понимала, что это колоссальная ответственность.

Так как весь концерт посвящен Алле Борисовне, и зритель привык к ее исполнению, максимально хочется пропустить ее песни через себя и трактовать в своем видениии. Мне очень импонирует, что Алла Борисовна поддерживает разное исполнение и трактовку ее произведенийю. Надеюсь, что зрительское видение и мое личное ощущение ее произведений совпадут.

Для меня очень большая честь быть приглашенной на этот концерт, посвящённый юбилею творчества Аллы Борисовны. Поэтому я с трепетом отношусь к каждому моменту, к каждой репетиции, к выбору произведений. Это одновременно и большая ответственность, и большая радость для меня как для исполнительницы.

Вопрос: Как зрительная аудитория отличается в разных городах Украины и на разных локациях?

Ответ: Люди чувствующие и путешествующие могут ощутить, что у каждого города есть своя атмосфера и энергетика. Также и у людей, проживающих в том или ином городе, совершенно разные настроения. Но ведь и от артиста очень многое зависит – в каком настроении выходит, что исполняет, как он это делает. Публика соответственно меняет свое настроение в целом. Неважно, сколько зрителей – десять человек или тысячи, они – единый организм, и музыка объединяет их всех. Каждый приходит со своим настроением, но когда начинают звучать первые аккорды, люди невольно забывают о жизненных моментах и погружаются в эту музыкальную атмосферу искусства.

Главная миссия для меня как для артиста – это дарить радость и наполнять жизнь смыслом, а также способствовать высвобождению эмоции, какими бы они ни были.

Благодарю за возможность поделиться со зрителем своим ощущением в подготовке к такому важному проекту!

Анонс концерта и ссылку на билеты можно найти здесь.