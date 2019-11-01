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Новости Одессы и Одесской области

Прикордонники розповіли, як уникнути черг на кордоні

Прикордонники розповіли, як уникнути черг на кордоні

Держприкордонслужба рекомендує користуватися сервісами про завантаженість пунктів пропуску.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Черги перед пунктами пропуску можуть виникати із різних причин. Зокрема це може відбуватися напередодні та під час вихідних та святкових днів. Тоді одночасно кордон намагається перетнути значна кількість громадян і транспортних засобів, в період туристичних сезонів.

Також у деяких країнах Європи можуть діяти обмеження руху вантажного автомобільного транспорту у вихідні та святкові дні. У відношенні вантажних перевезень можуть закінчитися терміни дозволів на міжнародні автомобільні перевезення в окремі країни Європейського Союзу і потік переміщується на інші ділянки.

У зв’язку з цим, Держприкордонслужба рекомендує під час планування подорожі, обирати пункти пропуску, де черги відсутні. Для цього на веб-сайті прикордонного відомства функціонує сервіс (який постійно оновлюється). З допомогою цього сервісу громадяни мають можливість ознайомитися із станом завантаженості пунктів пропуску.

До Ваших послуг: Інтерактивна мапа та «Кордон online».

Користуючись цими посиланням ви зможете ефективніше планувати свої закордонні поїздки, подорожувати з комфортом та без затрат часу.

Фото: ДПСУ

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