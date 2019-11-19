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Новости Одессы и Одесской области

Прикордонники отримають 20 патрульних катерів з Франції: їх доставлять до Одеси

Прикордонники отримають 20 патрульних катерів з Франції: їх доставлять до Одеси

Перший корабель Україна зможе отримати у 2021 році.

Сьогодні, 19 листопада, Арсен Аваков підписав із французьким урядом спільний проєкт.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Планується, що корабельний склад Державної прикордонної служби України поповниться 20 надсучасними 32-х метровими патрульними кораблями компанії ОСЕА.

Вони будуть використовуватися для охорони державного кордону на воді, операцій спостереження, нагляду та контролю, пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним групам.

Державна прикордонна служба отримає 20 патрульних катерів французької компанії.

– Проєкт вартує 136 мільйонів євро. 15% ми платимо відразу з державного бюджету. І 85% – це спеціальний кредит французького казначейства з мінімальними відсотками. Окрім виробництва та поставок суден, проєкт включає систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб технічного персоналу, запасні частини та інструменти, які необхідні для технічного обслуговування протягом 2 років експлуатації (або 2400 годин), технічну підтримку в Україні (по одному техніку та інженеру компанії виробника) протягом 60 місяців з дати поставки першого корабля в Україну, доставку кораблів в Одесу та страхування на час переходу, – зазначив Арсен Аваков.

Проект розрахований до 2023 року, а перший корабель Україна зможе отримати у 2021 році.

Кораблі будуть розміщуватися у місцях постійної дислокації підрозділів морської охорони ДПСУ – Одеса, Маріуполь, Бердянськ, Ізмаїл та Кілія.

Фото: МВС

 

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