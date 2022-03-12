Приютили беженцев — получите компенсацию

Во многих городах, где обстановка сейчас спокойнее, принимают беженцев из других населенных пунктов. Они размещаются в помещениях коммунальной формы собственности (в школах, садах и др.). Правительство пообещало компенсировать громадам, которые будут бесплатно принимать переселенцев, коммунальные расходы.

О каких коммунальных расходах идет речь?

Речь идет о всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля.

Как получить компенсацию?

Для получения возмещения общинам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Важно, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца.

Военные администрации будут посылать Минрегиону соответствующие данные по общинам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств.

Когда приложение будет стартовать?

Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение.

Спасибо всем общинам, которые гостеприимно принимают переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий!

Вы заботитесь о переселенцах, а мы попытаемся отблагодарить вас, возместив по крайней мере коммунальные расходы!

Автор Ольга Новикова