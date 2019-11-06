Прийшов пограти у футбол: в Одесі футбольні ворота впали на студента-іноземця

Подія сталася вночі на стадіоні у Приморському районі міста. Внаслідок падіння футбольних воріт молодий чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Про це повідомляє Приморський відділ поліції в м. Одесі.

Попередньо встановлено, що 23-річний іноземець прийшов з приятелями на стадіон пограти у футбол. Стоячи на воротах, хлопець вирішив виконати гімнастичну вправу на їх металевій конструкції. В результаті падіння воріт потерпілий отримав травми, від яких помер до приїзду «швидкої».

Наразі тіло загиблого направлено на експертизу. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Фото ілюстративне: safegoal