Новости Одессы и Одесской области

Приходив з адекватними порадами: Зеленський розповів, чому повернув Саакашвілі у політику

Приходив з адекватними порадами: Зеленський розповів, чому повернув Саакашвілі у політику

Повернення Міхеіла Саакашвілі до української політики було зрозумілим одразу після повернення йому паспорта.

Про це Володимир Зеленський розповів під час інтерв’ю виданню Українська правда.

Як зазначив президент, Саакашвілі сам запропонував свою допомогу:

Ми зустрілися з Міхеілом Ніколозовичем, він сказав: “я хочу допомагати”. Зустрічей було декілька, він декілька разів приходив з різними порадами, адекватними. Він запитав: “Де ви мене бачите?”. І я йому сказав: “Я хочу, щоб ви самі подумали, побачили свій статус”. Я йому запропонував: “Можете йти до мене радником про реформи”. Він каже: “Це не мій рівень”.

Сам Саакашвілі мав наміри посісти посаду віцепрем’єра з реформ, але через неоднозначне ставлення до нього у фракції “Слуга народу” таки отримав посаду голови Виконавчого комітету реформ.

Фото: UA.News

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме
  • Не хотелось бы, чтобы на территории Одесской киностудии продавали квартиры — Зеленский
    Не хотелось бы, чтобы на территории Одесской киностудии продавали квартиры — Зеленский

    В Одессе можно построить современную киностудию на базе существующей, однако для  этого необходимы инвестиции.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Годовщина инаугурации президента: ТОП-5 обещаний Владимира Зеленского
    Годовщина инаугурации президента: ТОП-5 обещаний Владимира Зеленского

    Сегодня, 20 мая, исполняется год с инаугурации 5-го Президента Украины Владимира Зеленского. Он получил беспрецедентную поддержку жителей Украины, набрав 73 % голосов во втором туре. И вот, спустя год, «Одесская жизнь» решила вспомнить самые громкие предвыборные обещания Владимира Зеленского и посмотреть, как они были выполнены.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Всі висновки – після епідемії: Зеленський пообіцяв «рішучі кроки» у роботі очільників ОДА
    Всі висновки – після епідемії: Зеленський пообіцяв «рішучі кроки» у роботі очільників ОДА

    Президент України Володимир Зеленський планує зробити кадрові висновки щодо діяльності голів обласних державних адміністрацій після закінчення епідемії коронавірусу.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Чем планирует заняться Михаил Саакашвили на новом месте?
    Чем планирует заняться Михаил Саакашвили на новом месте?

    Глава Исполнительного комитета реформ – на такую громкую должность был назначен Михаил Саакашвили президентом Украины Владимиром Зеленским.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Мэрские бунты: социальная справедливость или предвыборная кампания?
    Мэрские бунты: социальная справедливость или предвыборная кампания?

    Мы все обрадовались решению правительства о частичном послаблении карантина. Однако в ряде регионов страны они начали действовать гораздо раньше – и что немаловажно, без одобрения минздрава и центральной власти. У многих на слуху история с главой Черкасс. Но он такой не один: полностью или частично отменить карантин до 11 мая решили также в Житомире, Днепре, Черновцах, Мукачево. На днях о том, что «Одесса вышла из карантина» заявил наш городской голова Геннадий Труханов.
    И хотя решения принимались коллегиальными органами на местном уровне, проводниками идеи в массы выступали мэры. Все они ратовали за помощь бизнесу, работающим гражданам и о «социальной справедливости». Но многие эксперты и представители центральной власти видят в этом явлении, которое уже получило название «мэрского» или «карантинного бунта», старт предвыборной кампании в местные органы власти.
    Что на самом деле происходит в городах, возможно ли отмена карантина в отдельно взятом населенном пункте и как это повлияет на эпидемию COVID-19?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить