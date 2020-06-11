Приходив з адекватними порадами: Зеленський розповів, чому повернув Саакашвілі у політику

Повернення Міхеіла Саакашвілі до української політики було зрозумілим одразу після повернення йому паспорта.

Про це Володимир Зеленський розповів під час інтерв’ю виданню Українська правда.

Як зазначив президент, Саакашвілі сам запропонував свою допомогу:

Ми зустрілися з Міхеілом Ніколозовичем, він сказав: “я хочу допомагати”. Зустрічей було декілька, він декілька разів приходив з різними порадами, адекватними. Він запитав: “Де ви мене бачите?”. І я йому сказав: “Я хочу, щоб ви самі подумали, побачили свій статус”. Я йому запропонував: “Можете йти до мене радником про реформи”. Він каже: “Це не мій рівень”.

Сам Саакашвілі мав наміри посісти посаду віцепрем’єра з реформ, але через неоднозначне ставлення до нього у фракції “Слуга народу” таки отримав посаду голови Виконавчого комітету реформ.

Фото: UA.News

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