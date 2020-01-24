Придется объезжать: из-за ремонта центр Одессы сковали пробки (фото)

На улице Гимназической ремонтные работы затеяло КП “Телпоснабжение города Одессы”.
Об этом сообщает usionline.com.
Туда пригнали тяжелую технику. Рабочие раскурочили асфальт и ищут поломку. Разрытое место оградили предупредительными знаками.
Некоторые пытаются объехать огражденное местро по тротуару. Но все равно образовались пробки, которые растянулись от участка на улице Мечникова до Французского бульвара.
Фото: usionline.com
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