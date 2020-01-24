Придется объезжать: из-за ремонта центр Одессы сковали пробки (фото)

Об этом сообщает usionline.com.

Туда пригнали тяжелую технику. Рабочие раскурочили асфальт и ищут поломку. Разрытое место оградили предупредительными знаками.

Некоторые пытаются объехать огражденное местро по тротуару. Но все равно образовались пробки, которые растянулись от участка на улице Мечникова до Французского бульвара.

Фото: usionline.com

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