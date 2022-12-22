Причина ночной тревоги в Одессе – российская ракетная атака

Ночью 22 декабря противник вновь атаковал Юг Украины: с самолета была запущена ракета Х-59, которую сбили украинские ПВО.

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

По информации Сил обороны, ночью враг направил ракетный удар по направлению с Черного моря.

Из самолета Су-35 выпустил ракету Х-59, которая силами противовоздушной обороны сбита над Николаевской областью.

Государство-террорист россия не оставляет попыток атаковать дельнобойными видами оружия, такими как ракеты и дроны-камикадзе, объекты энергетики на территории Украины.

Так враг хочет оставить украинцев зимой без света, тепла и воды и принудить сдаться. Рашисты уже даже не пытаются атаковать военные объекты, зная что на поле боя против ВСУ у них нет шансов. Теперь их главная цель – обычные граждане Украины.