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Новости Одессы и Одесской области

Прибічники екс-ректора Одеського медуніверситету винесли із закладу цінні папери

Прибічники екс-ректора Одеського медуніверситету винесли із закладу цінні папери

23 липня помічники команди колишнього ректора ОНМедУ Валерія Запорожана пройшли до заблокованої будівлі ректорату й винесли звідти документи й цінні установчі папери університету.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретарка ОНМедУ Ярослава Вітко.

“Кілька днів тому, 23 липня, представник компанії «Інтермост», він же «помічник в.о. ректора» Сухіна Олексій Жолдак увірвався в кабінет до головного інженера ОНМедУ Сергія Луцькова з погрозами й вимогами відчинити йому сейф із документами університету. Протиснулися до дверей з-за вантажівки, увійшли в приміщення і потім Олексій Жолдак спільно з охоронцем університету Іллєю Віктюком в прямому сенсі цього слова вигребли із сейфу та шаф всі документи на право власності університету (правовстановлюючі документи на нерухоме майно ОНМедУ, технічні паспорти, договори і тд), завантажили це все в автівку Жолдака й вивезли в невідомому напрямку,” – йдеться в повідомленні.

Адміністрація університету, призначена МОЗ, вже написала заяву про злочин до відповідних правоохоронних органів.

Невеличка замальовка про передсмертні конвульсії.Кілька днів тому, 23 липня, представник компанії «Інтермост», він же…

Опубліковано Ярославою Вітко Субота, 27 липня 2019 р.

Фото: Facebook

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